Heftiger Regen und Hagel haben in Teilen Deutschlands zu Verkehrsunfällen geführt. Besonders die A5 in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen waren betroffen.

Rastatt/Appenweier - Infolge von heftigem Regen und Hagel sind auf der A5 im Westen Baden-Württembergs bei 13 Unfällen 7 Menschen leicht verletzt worden. Insgesamt waren bei den Unfällen zwischen Rastatt und Appenweier am Mittwochabend 20 Fahrzeuge mit 30 Insassen beteiligt, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte.

Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 250.000 Euro. Es kam sowohl zu Zusammenstößen mehrerer Fahrzeuge als auch zu Unfällen mit nur einem beteiligten Auto, wie es weiter hieß. Die A5 war nach den Unfällen zunächst komplett gesperrt, am Morgen war sie jedoch laut dem Polizeisprecher wieder freigegeben.

Massenkarambolage in Nordrhein-Westfalen

Bei Hagel und Starkregen hat es auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen eine Massenkarambolage mit neun Verletzten gegeben. Ein 29-Jähriger wurde laut Polizei bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Er sei am Mittwochabend mit seinem Auto für die Wetterlage zu schnell unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Zwischen Oelde und Herzebrock-Clarholz sei er auf einen anderen Wagen aufgefahren und es sei zu weiteren Kollisionen gekommen. Insgesamt waren nach Angaben des Sprechers 14 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Acht weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es von der Polizei. Wie schwer, war zunächst nicht bekannt. Der Autobahnabschnitt war bis zum frühen Donnerstagmorgen um etwa 4.30 Uhr voll gesperrt.