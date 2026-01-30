Der Zoll durchsucht sieben Wohnungen und mehrere Fahrzeuge in der Messestadt. Sie finden Tausende Zigaretten und hunderte Kilo Shisha-Tabak - vermutlich unversteuert.

Der Steuerschaden belaufe sich nach Angaben der Polizei auf 53.000 Euro. (Symbolbild)

Leipzig - 400 Kilogramm Shisha-Tabak und 63.000 Zigaretten - vermutlich unversteuert: Das ist die Bilanz eines Einsatzes der Zollfahndung im Raum Leipzig. Insgesamt wurden sieben Wohnungen und mehrere Fahrzeuge unter anderem in der Eisenbahnstraße durchsucht.

Zudem fanden die Ermittler am Mittwoch auch 45.000 Euro Bargeld, zwei Kanister Glycerin, mindestens 66.000 Milliliter Substitute und einen Wagen, teilte die Polizei mit. Das Auto wurde vermutlich als Tatmittel eingesetzt. Der Steuerschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf mindestens 53.000 Euro.

Die sechs Beschuldigten stehen im Verdacht, unversteuerte Tabakerzeugnisse und nicht verkehrsfähige E-Zigaretten und Vapes verkauft zu haben. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig und des Zollfahndungsamts Dresden dauern an.

Auch Vapes sind Steuerpflichtig

Wie die Polizei mitteilte, sind Vapes und E-Zigaretten seit Juli 2022 steuerpflichtig. Ein Verkauf unversteuerter und nicht verkehrsfähiger Produkte werde als Steuerhinterziehung verfolgt, teilte die Polizei mit.