Magdeburg - Im Magdeburger Zoo ist vorerst nicht mit Elefantennachwuchs zu rechnen. „Bis in Magdeburg das erste Elefantenkalb geboren wird, braucht es noch etwas Geduld“, erklärte der Zoo am Dienstag. Auch wegen der langen Tragezeit sei frühestens 2027 oder 2028 mit Nachwuchs bei den Elefanten zu rechnen.

Aktuell leben der 16-jährige Elefantenbulle Kando und die 42-jährige Elefantenkuh Mwana im Elefantenhaus des Zoos. Geplant sei, dass eine Elefantenkuh aus Wuppertal im Mai hinzukommt - auch, um die Zucht voranzutreiben.

Besucherinnen und Besucher konnten schon in der Vergangenheit auch junge Tiere im Elefantengehege bestaunen. Drei heranwachsende Bullen seien in den vergangenen zwei Jahren an andere Zoos abgegeben worden - zuletzt Jungelefant Uli. Mit der Weitergabe der Tiere will der Zoo einen Beitrag zum Erhaltungszuchtprogramm leisten.

Der erste Elefant, die Asiatische Elefantenkuh Sonja, kam den Angaben zufolge vor 64 Jahren in den Zoo von Magdeburg. Zwischenzeitlich habe die größte Jungbullenherde Europas im Zoo der Landeshauptstadt gelebt.