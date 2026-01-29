Wegen Winterwetter kommt es auf der Strecke zwischen Berlin und Warnemünde zu Einschränkungen. Was das für Reisende bedeutet und welche Alternativen es gibt.

Berlin / Rostock - Auf der Bahnstrecke zwischen Waren (Müritz) im Kreis Mecklenburgische Seenplatte und Rostock kommt es aufgrund von Winterwitterung weiterhin zu Einschränkungen im Fernverkehr. Die Züge der IC-Linie 17 entfallen auf der Strecke zwischen Berlin und Warnemünde, sagte eine Bahnsprecherin. Wann die Züge wieder fahren, sei derzeit nicht klar. Reisende könnten alternativ den Regionalverkehr zwischen Berlin und Rostock nutzen. Die Beeinträchtigungen bestehen demnach seit Mittwoch.