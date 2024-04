Meerane/Lichtentanne - Bei Autounfällen im Landkreis Zwickau sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In Lichtentanne kam demnach am Dienstagabend ein 67 Jahre alter Autofahrer aus gesundheitlichen Gründen von der Fahrbahn ab und durchbrach mit seinem Wagen ungebremst einen Grundstückszaun. Er selbst wurde leicht verletzt, seine 63 Jahre alte Beifahrerin jedoch schwer.

In Meerane fuhr ein 75 Jahre alter Autofahrer am Dienstagnachmittag von einem Supermarktparkplatz und erfasste dabei eine E-Bike-Fahrerin mit seinem Pkw. Die 59 Jahre alte Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer.