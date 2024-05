Hohenstein-Ernstthal/Zwickau - Bei einem Zusammenstoß von Autos am Anschluss Hohenstein-Ernstthal (Kreis Zwickau) auf der Autobahn A4 sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 38-jährige Frau und ein 61 Jahre alter Mann wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war am Freitagabend ein 24-Jähriger auf die Autobahn in Richtung Erfurt aufgefahren und wollte einen Transporter überholen. Allerdings war neben ihm die 38-Jährige unterwegs, die links ausweichen wollte, und dabei mit dem Wagen des 61-Jährigen neben ihr zusammenstieß. Zur Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn mehr als eine Stunde voll gesperrt. Der Gesamtschaden wurde mit 26.000 Euro angegeben.