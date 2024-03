Zwickau (dpa) – - Den Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau ist im Kampf um den Klassenerhalt ein Befreiungsschlag gelungen. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch gewannen am Samstag das Kellerduell gegen das Schlusslicht Sport-Union Neckarsulm mit 32:25 (15:13). Den größten Anteil am fünften Saisonsieg des BSV hatten Ema Hrvatin (8/3), Laura Szabo (6/1) und Emma Montag (5). Für die Gäste erzielten Nina Engel (6) und Amber Verbraeken (5/2) die meisten Tore.

Die Gastgeberinnen kamen in diesem wegweisenden Duell schlecht aus den Startlöchern, lagen nach 17 Minuten mit 6:9 zurück und liefen bis zum 11:12 (24.) einem Rückstand hinterher. Mit einem 6:1-Lauf auf 17:13 (33.) leitete das Team aus Sachsen die Wende ein. Trotzdem stand die Partie nach dem 19:19-Ausgleich (41.) bis zum 24:22 (48.) auf des Messers Schneide. Mit drei Toren in Serie innerhalb von drei Minuten entschieden die Zwickauerinnen das Duell zu ihren Gunsten. In dieser Phase hielt BSV-Torhüterin Caroline Martins den Sieg fest, die im Spielverlauf insgesamt 15 Würfe der Gäste parierte.