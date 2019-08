In Magdeburg soll eine Brücke bebaut werden - mit Wohnungen. Mehr dazu im Podcast. Weitere Themen u.a.: MDCC-Arena und der neue Stadtrat.

Magdeburg l Diese Idee ist mutig, verrückt und skurril: In Magdeburg soll eine Brücke bebaut werden. Mit Wohnungen - Blick auf die Elbe. Auch für Radfahrer und Fußgänger ist dieses außergewöhnliche Projekt interessant, denn für sie soll eine zusätzliche Verbindung in die Innenstadt entstehen. Mehr dazu in unserem Podcast.

Bei den Barber Angels engagieren sich Friseure ehrenamtlich. Sie schneiden Bedürftigen kostenfrei die Haare. Das kommt richtig gut an. Doch jetzt kommen die Helfer selber an ihre Grenzen. Wie ihnen geholfen werden kann, verraten wir im Podcast.

Der neu gewählte Stadtrat von Magdeburg kommt am 22. September 2019 erstmals nach seiner Konstituierung zusammen und entscheidet über wichtige Themen, die das Leben in der Stadt beeinflussen. Welche Themen politischen Zündstoff bergen, damit haben wir uns genauer befasst.

Die MDCC-Arena ist Heimstätte des 1. FC Magdeburg, doch die Bedingungen sind für den Drittligisten trotz Umbau nicht optimal. Warum, erklären wir ebenfalls im Podcast.

