Experten beantworten im Volksstimme-Telefonforum Fragen zur energetischen Modernisierung und zu Zuschüssen für umweltfreundliche Heizungen.

Magdeburg (vs) l Beim Volksstimme-Telefonforum drehten sich die meisten Fragen um die staatliche Förderung für den Austausch der alten Heizung. Sebastian Ebert vom Verband der Privaten Bausparkassen und Michael Rink von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt beantworteten die Fragen.

Unsere Heizung muss ausgetauscht werden. Welche neue Heizanlage ist optimal?

Das kann man nicht pauschal sagen, weil es von verschiedenen Faktoren abhängt. Ein Energieberater berücksichtigt alle Gegebenheiten und kann das passende Heizsystem empfehlen. Außerdem kennt er sich aus mit staatlichen Förderungen. Zur Energieberatung selbst gibt es einen Zuschuss vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter www.bafa.de. Professionelle Energieberater findet man unter anderem unter www.energie-effizienz-experten.de.

Ich habe einen Nachtspeicherofen von 1999. Die Stromkosten wachsen mir über den Kopf. Welche andere Heizung kommt infrage?

Möglich wäre ein Gasbrennwertgerät oder ein Gas-Hybrid-Gerät. Sprechen Sie mit einem unabhängigen Energieberater, zum Beispiel von der Verbraucherzentrale. Der weiß auch, ob eine Förderung möglich ist.

Bilder Sebastian Ebert. Foto: Bernd Kaufholz



Michael Rink. Foto: Bernd Kaufholz



Ich habe ein Einfamilienhaus mit Heizkörpern. Ich will umstellen auf Gasbrennwerttechnik. Gibt es eine Förderung?

Nein, diese Technik entspricht inzwischen dem Standard und wird nicht mehr gefördert. Gefördert durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder mit einem Steuerbonus werden nur Gas-Hybrid-Heizungen.

Wir wollen die Fenster austauschen. Sind dreifachverglaste Fenster Vorschrift? Können wir das Bausparguthaben zum Bezahlen verwenden?

Für den Fensteraustausch können Sie sowohl Bausparguthaben als auch Bauspardarlehen verwenden. Dreifach verglaste Fenster sind nicht vorgeschrieben, wohl aber der so genannte U-Wert des Fensters, das heißt, der Wärmedämmwert. Der Handwerker muss deshalb eine Erklärung unterschreiben, dass er die entsprechenden Fenster eingebaut hat – sofern Sie eine Förderung von der KfW haben möchten.

Wer muss seine Heizung austauschen?

Die Austauschpflicht betrifft Eigentümer, deren Heizung das Baujahr 1989 oder vorher hat. Das schreibt die Energie-Einsparverordnung vor. Sprechen Sie mit Ihrem Schornsteinfeger. Wer der Pflicht nicht nachkommt, riskiert Bußgelder bis zu 50.000 Euro. Von der Austauschpflicht ausgenommen sind Brennwert- und Niedertemperatur-Kessel.

Bei mir wurde ein Brennwertkessel eingebaut. Kann ich dafür jetzt noch einen Zuschuss bekommen?

Ab diesem Jahr gibt es für normale Brennwerttechnik keine Förderung mehr. Außerdem müsste eine mögliche Förderung vor Beginn des Heizungsaustauschs beantragt werden.

Ich habe eine Ölheizung, bin noch nicht in der Austauschpflicht. Ich möchte mich aber schon mal informieren, was für mich möglich ist.

Heizungsanlagen sind so individuell wie die Häuser. Deshalb fragen Sie am besten einen Energieberater, der die technischen Möglichkeiten in Ihrem Haus checken kann und mögliche Förderungen kennt.

Wir möchten von Öl auf Gas-Hybrid umrüsten. Die Gasleitung reicht bis zur Grundstücksgrenze, muss bis zum Haus verlängert werden. Müssen wir die Kosten dafür tragen, oder werden die mit gefördert?

Die Kosten für diese und andere erforderliche Arbeiten zur Umrüstung auf Gas-Hybrid-Heizung - wie der Rückbau der Öltanks - gehören zu den förderfähigen Kosten.

Wie kriege ich den Steuerbonus für eine energetische Sanierung?

Den beantragen Sie zusammen mit Ihrer Steuererklärung. Informieren Sie sich im Detail bei einem Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein. Ein Fachunternehmen muss die Sanierung ausführen und bescheinigen, dass es die Arbeiten gemäß den technischen Anforderungen umgesetzt hat. Eine begleitende Energieberatung, wie sie in anderen Förderprogrammen verlangt wird, ist für die steuerliche Förderung nicht verpflichtend. Ausgaben für einen Energieberater zählen aber zu den förderfähigen Kosten.

Mein Haus hat Ölheizung, ich wollte umsteigen auf eine Gasheizung. Ich habe gelesen, dass der Gasbrennwertkessel nicht mehr gefördert wird. Kann ich mir eine Pelletheizung einbauen lassen?

Eine Pelletheizung wird gefördert. Bedenken Sie, dass Sie den entsprechenden Platz benötigen - für den Kessel und zur Lagerung der Pellets.

Ich will mir einen neuen Brennwertkessel einbauen lassen. Eine Förderung bekomme ich ja nicht. Kann ich meinen Bausparvertrag dafür nutzen?

Bausparverträge sind für alle energetischen Maßnahmen einsetzbar.

Ich habe gehört, dass der Einbau von Ölheizungen nicht mehr gefördert wird, irgendwann sogar nicht mehr gestattet sein wird. Kann ich trotzdem meine alte gegen eine neue Ölheizung tauschen?

Ja, noch ist das möglich.

Was bedeutet Gas-Hybrid?

Das ist eine Kombination von Gas und Wärmepumpe oder von Gas und thermischer Solaranlage beispielsweise. Das heißt, Hybrid-Heizungen nutzen neben fossilen Energieträgern auch erneuerbare Energien und werden deshalb von der Bundesregierung gefördert.

Meine Ölheizung ist 27 Jahre alt. Ich hatte schon eine Heizungsfirma im Haus. Deren Kostenvoranschlag für eine Wärmepumpe liegt bei 40.000 Euro. Ich bin mir bei alldem aber nicht sicher.

Eine unabhängige Energieberatung ist stets empfehlenswert. Rät der Energieberater zu einer Wärmepumpe, sollten Sie sich trotzdem mehrere Angebote von Fachfirmen einholen.

Ich habe eine sehr alte Ölheizung, will auch bei Öl bleiben. Ist das noch möglich?

Das geht - mit einem modernen Ölbrennwertkessel, der etwas energieeffizienter ist als der alte. Eine Förderung gibt es dafür nicht. Mit einem Ölbrennwertkessel haben Sie allerdings für die nächsten Jahre Bestandsschutz.

Wie viel Heizkosten könnte ich sparen, wenn ich einen modernen Gasbrennwertkessel einbauen lassen würde?

Das geht - mit einem modernen Ölbrennwertkessel, der etwas energieeffizienter ist als der alte. Eine Förderung gibt es dafür nicht. Mit einem Ölbrennwertkessel haben Sie allerdings für die nächsten Jahre Bestandsschutz.

Wo steht das Alter der Heizung?

Das Baujahr steht auf dem Typenschild des Kessels. Alternativ werfen Sie einen Blick in die Protokolle des Schornsteinfegers oder fragen ihn direkt. Ob Besitzer ihrer Austauschpflicht nachkommen müssen, prüft ebenfalls der Schornsteinfeger.

Wir wollen das Dachgeschoss dämmen. Kann man Geld von der KfW mit Bauspardarlehen kombinieren?

Ja, das ist ohne weiteres möglich.

Wir haben neuerdings dreifach verglaste Fenster. Jetzt zieht es zwar nicht mehr, aber wir haben Schimmel. Und was können wir dagegen machen?

Das kann passieren, wenn beispielsweise die Bauhülle nicht gedämmt ist. Es entstehen Wärmebrücken, die Schimmel befördern. Jetzt können Sie dem nur mit entsprechender Lüftung entgegenwirken - beispielsweise mit Fensterfalzlüftern, die nachträglich eingebracht werden müssen. Es geht darum, die Feuchtigkeit aus dem Raum zu bekommen. Ihr Fensterbauer hätte Sie zu alldem beraten müssen.

Ich habe mich für eine Wärmepumpe entschieden. Wie hoch ist der Zuschuss vom bafa?

Hausbesitzer, die in eine klimafreundliche Heizung investieren, können wählen zwischen Steuerermäßigung und Zuschüssen vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Der Zuschuss beträgt bis zu 35 Prozent, zum Beispiel bei Biomasseanlagen und Wärmepumpen. Ersetzt die neue Heizung eine alte Ölheizung, gibt es noch einmal zusätzlich zehn Prozent Prämie, also insgesamt 45 Prozent.

Wir haben in der Nähe von Magdeburg ein 30 Jahre altes Haus gekauft und wollen energetisch sanieren. Die Maßnahmen stehen fest, aber wir brauchen eine gute Finanzierung. Wie gehen wir vor?

Zunächst ist wichtig zu entscheiden, was gemacht werden muss und was gemacht werden kann. Dabei sollen Sie sich Hilfe holen von einem Architekten oder Energieberater. Dann können Sie über die Finanzierung nachdenken. Fördermittel sollten mit einbezogen werden, Eigenkapital ist wichtig. Vielleicht ist ein Riester-Darlehen sinnvoll, bei dem die Förderung direkt in die Tilgung fließt und Sie etliche Tausend Euro sparen können. Fragen Sie Finanzierungsexperten bei Bausparkasse oder Bank.

Ich möchte einen Holzvergaserkessel einbauen in Kombination mit einer thermischen Solaranlage. Gibt es dafür Fördermittel, und wenn ja, wo?

Ja, beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Die förderfähigen Geräte sind dort aufgelistet. Alles, was sonst zu beachten ist, steht gut verständlich auf der Website unter www.bafa.de. Aber Achtung: Besteht für die bisherige Heizung bereits eine Austauschpflicht, gibt es keine Förderung.

Mein Sohn will in seinem Haus die Heizung austauschen. Ist es günstiger, bar zu zahlen oder zu finanzieren? Der Bausparvertrag ist noch nicht zuteilungsreif?

Finanzierungen sind so individuell wie Schuhe, die angepasst werden. Natürlich ist Barzahlung die günstigste Variante. Wenn das nicht geht, ist es wichtig, zu wissen, was die Heizung kostet und wie viel Eigenkapital vorhanden ist. Ein nicht zuteilungsreifer Bausparvertrag kann aufgefüllt oder zwischenfinanziert werden. Möglich ist auch ein Sofortdarlehen von der Bausparkasse oder ein klassischer Bankkredit. Ihr Sohn sollte verschiedene Finanzierungsanbieter bitten, Varianten auszurechnen.

Unser Haus verbraucht zu viel Energie. Wir müssen etwas machen, haben dafür auch gespart. Womit sollen wir beginnen?

Ratsam ist, einen Gebäudeenergieberater ins Haus zu holen. Er prüft die Gegebenheiten und empfiehlt in einem individuellen Sanierungsfahrplan, was in welcher Reihenfolge zu tun ist. Die Berater finden Sie unter anderem unter www.energie-effizienz-experten.de.

Für welche Maßnahmen bekommt man den Steuerbonus?

Für fast alle Maßnahmen, die den Energieverbrauch des Hauses deutlich reduzieren - Dach und Wände dämmen, Fenster und Türen erneuern, eine Lüftungsanlage einbauen oder die Heizung austauschen oder optimieren.

Ich habe eine Ölheizung, kann mich jetzt ans Fernwärmenetz anschließen lassen. Soll ich das machen?

Ja, die Möglichkeit besteht, und dafür gibt es sogar von der KfW eine Förderung.

Wir erben jetzt ein Haus aus den 1970er Jahren. Wir wollen umbauen, um möglichst energiesparend zu wohnen. Wie gehen wir vor, und wie kann man es finanzieren?

Ein Gebäudeenergieberater kann Ihnen ein Konzept erstellen. Er empfiehlt Maßnahmen wie Dämmung der Außenwände und Erneuerung der Fenster sowie der Heizung. Dafür holen Sie sich Kostenvoranschläge. Wenden Sie sich dann an einen Finanzierungsexperten – von Bank oder Bausparkasse –, der staatliche Förderungen im Finanzierungspaket berücksichtigen und Sie dahingehend beraten kann. Ganz wichtig: Erst Förderanträge stellen und dann mit den Arbeiten beginnen.

Wir wollen das Dach sanieren – für 35.000 Euro. Können wir ein zinsverbilligtes Darlehen bekommen?

Ja, aus dem KfW-Förderprogramm 151 für Einzelmaßnahmen. Das sind maximal 50.000 Euro Darlehen pro Wohneinheit. Stellen Sie den Antrag bei einem Kreditinstitut oder bei Ihrer Bausparkasse. Den Zins erfragen Sie aktuell bei der KfW.

Welche neuen KfW-Förderungen beinhaltet das Klimapaket?

Die KfW-Fördersätze wurden deutlich erhöht. So zahlt die Bank für energieeffizientes Bauen und Sanieren jetzt Tilgungs- und Investitionszuschüsse von bis zu 48.000 Euro. Die maximale Kreditsumme steigt auf 120.000 Euro. Die KfW-Förderung muss vor Beginn der Arbeiten beantragt werden. Die Arbeiten müssen von Fachleuten ausgeführt werden. Die Begleitung durch einen Experten ist zwingend.

Laut Energieeinsparverordnung bin ich verpflichtet, meine Heizung zu tauschen. Mit welchem Zuschuss von der bafa kann ich rechnen?

Sind Sie bereits bin der Austauschpflicht, bekommen Sie keinen Zuschuss.