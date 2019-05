Nach dem brutalen Übergriff auf zwei Menschen in einer Magdeburger Straßenbahn findet Oberbürgermeister Trümper deutliche Worte.

Magdeburg l Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) hat den brutalen Übergriff auf zwei junge Menschen in einer Straßenbahn in Magdeburg verurteilt. „Der Täter gehört aus dem Land geschmissen“, sagte er am Mittwoch auf der Maikundgebung in Magdeburg.

Zugleich warnte er vor Pauschalisierungen und davor, rechten Parolen hinterherzulaufen. „Menschen, die zu uns kommen und sich integrieren, die zum Beispiel eine Ausbildung machen, die brauchen wir sogar und die sind auch willkommen.“

Am Gründonnerstag hatte ein polizeibekannter Syrer am hellichten Tag in einer Bahn grundlos eine 18-jährige Gymnasiastin und einen 28-jährigen Medizinstudenten krankenhausreif geschlagen.

Inzwischen hat sich auch das Innenministerium von Sachsen-Anhalt eingeschaltet. Das Ministerium lasse sich „detailliert zum Sachverhalt sowie zu den damit zusammenhängenden polizeilichen Maßnahmen erklären“, teilte ein Sprecher mit.