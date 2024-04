Der Tag der Industriekultur steht am 21. April 2024 an. An diesem Sonntag können viele spannende Sehenswürdigkeiten in Sachsen-Anhalt besichtigt werden.

Magdeburg/Halle (Saale). - Der 14. Tag der Industriekultur findet am Sonntag, 21. April, in Sachsen-Anhalt statt. Dann werden im Bundesland über 70 historisch wertvolle Orte, die sonst nicht mal eben so besichtigt werden können, geöffnet.

Vielerorts werden zudem Führungen, Fahrten, Gespräche mit Zeitzeugen und andere Aktivitäten angeboten.

14. Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt: Diese Denkmäler und Museen haben geöffnet

So wird beispielsweise in der Region Altmark das sogenannte Raseneisenerz Tangerhütte mit einer Präsentation einer 150 Jahre alten, in Tangerhütte gegossenen, Laterne auf dem Bahnhofsvorplatz gezeigt. Außerdem öffnet unter anderem noch das Tunnelhäuschen am Bahnhof Stendal mit seiner Licht- und Leseinstallation.

Im Großraum Magdeburg öffnet das Waschmittelmuseum in Genthin seine Pforten. Dort wird es ein Erzählcafé mit Genthiner Waschfrauen geben. Auch der bekannte Salzberg "Kalimandscharo" bei Zielitz kann besichtigt werden.

Der Kalimandscharo bei Zielitz kann am Tag der Industriekultur besichtigt werden. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Im Harz wird unter anderem erstmals das Eiserne Band aus beiden Richtungen als historische industrielle Verbindung erlebbar gemacht. Das Eiserne Band ist eine touristische Route, zu der acht historische Eisenbahnen zwischen Halle und dem Harz gehören.

Tag der Industriekultur: In ganz Sachsen-Anhalt gibt es am Sonntag, 21. April, etwas zu bestaunen

Südlich von Halle wird es eine Sonderführung durch die Sicherungsbaustelle der Bergstation der Drahtseilbahn Zeitz geben.

Und die Naumburger Straßenbahn veranstaltet eine öffentliche Sonderführung durch das historische Straßenbahndepot.

In Anhalt-Bitterfeld haben die Nahverkehrsfreunde spezielle Touren mit dem Motto "Von der Conti-Gas und Fine bis Junkers" geplant. Zudem gibt der Fahrradladen Bitterfeld (Hersteller Marke "Irene") Einblicke in die historische Zweiradwerkstatt.

Eröffnung Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt am 19. April

Das Programm für die einzelnen Standorte ist auf der Webseite Industriekultur Sachsen-Anhalt zu finden.

Die offizielle Eröffnung des Tags der Industriekultur findet bereits am 19. April 2024 in Wettelrode mit dem Minister für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt, Rainer Robra (CDU), statt.