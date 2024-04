Licht am Ende des Tunnels - Rettung am Bahnhof Stendal

Das Tunnelhäuschen am Hauptbahnhof Stendal als Lichthaus in Grün - eine Vision des Rettungsvereins.

Stendal. - Es ist mehr als nur ein Funken Hoffnung, was die Rettung des Tunnelhäuschens auf dem Bahnhofsvorplatz in Stendal betrifft. Das kleine Baudenkmal hat am Sonntag, 21. April, quasi einen großen Auftritt. Es ist für den Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt als ein Veranstaltungsobjekt ausgewählt worden.