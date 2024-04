Tangerhütte lädt anlässlich des Tages der Industriekultur am 21. April mit einem Vortrag über den Künstler Otto Funke ein.

Bildhauer Otto Funke mit einem Modell der Sphinx, wie sie bis heute vor dem Neuen Schloss in Tangerhütte steht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte. - Die jüngste Stadt der Altmark hat eine alte Industriegeschichte und die soll am Sonntag, 21. April, zum Tag der Industriekultur wieder im Mittelpunkt stehen. Seit vielen Jahren beteiligt sich der Verein „Aus einem Guss – Förderverein für Industriegeschichte und Gartenkunst“ in Tangerhütte am diesem deutschlandweiten Aktionstag. Diesmal steht ein Künstler im Mittelpunkt.