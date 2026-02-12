weather regen
  3. AfD-Filz: Das sagt der Landesvorstand Sachsen-Anhalt zu Vetternwirtschafts-Vorwürfen

Der AfD-Landesvorstand Sachsen-Anhalt reagiert in einem internen Schreiben an die Mitglieder auf die Vorwürfe der Vetternwirtschaft. Die Parteispitze rückt zusammen. Und hat einen gemeinsamen Gegner aus den eigenen Reihen ausgemacht.

Von Michael Bock Aktualisiert: 12.02.2026, 11:11
Die AfD Sachsen-Anhalt wird von Filz-Vorwürfen erschüttert. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Magdeburg - In dem Schreiben, das der Volksstime vorliegt, heißt es, die AfD in Sachsen-Anhalt arbeitet erfolgreich auf einen Politikwechsel mit Übernahme der Regierungsverantwortung hin: „Derweil wird seitens unserer Gegner versucht, dieses Ziel mit schmutzigen Mitteln zu verhindern.“