AfD-Bundesvize Kay Gottschalk will die verfeindeten Lager in Sachsen-Anhaltzusammenführen. Und warum AfD-Sachsen-Anhalts Spitzenkandidat Ulrich Siegmund ein „hohes Maß an Selbstreflexion“ ankündigt.

Magdeburg - Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Kay Gottschalk will den zugespitzten Streit in der Landespartei schlichten. „Ich werde versuchen, die Kuh vom Eis zu bekommen“, sagte der 60-Jährige am Mittwoch der Volksstimme.