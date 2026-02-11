Bundesvize Kay Gottschalk soll die Wogen glätten Filz-Affäre in Sachsen-Anhalt: AfD schaltet Streitschlichter ein
AfD-Bundesvize Kay Gottschalk will die verfeindeten Lager in Sachsen-Anhaltzusammenführen. Und warum AfD-Sachsen-Anhalts Spitzenkandidat Ulrich Siegmund ein „hohes Maß an Selbstreflexion“ ankündigt.
Aktualisiert: 11.02.2026, 18:46
Magdeburg - Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Kay Gottschalk will den zugespitzten Streit in der Landespartei schlichten. „Ich werde versuchen, die Kuh vom Eis zu bekommen“, sagte der 60-Jährige am Mittwoch der Volksstimme.