Magdeburg, Deutschland
  3. Vetternwirtschaft in der AfD Sachsen-Anhalt? Gottschalk soll schlichten

AfD-Bundesvize Kay Gottschalk will die verfeindeten Lager in Sachsen-Anhaltzusammenführen. Und warum AfD-Sachsen-Anhalts Spitzenkandidat Ulrich Siegmund ein „hohes Maß an Selbstreflexion“ ankündigt.

Von Michael Bock und Jens Schmidt Aktualisiert: 11.02.2026, 18:46
AfD-Bundesvize Kay Gottschalk genießt im Landesverband Sachsen-Anhalt hohes Ansehen: Er will verfeindete Lager wieder zusammenführen.
AfD-Bundesvize Kay Gottschalk genießt im Landesverband Sachsen-Anhalt hohes Ansehen: Er will verfeindete Lager wieder zusammenführen. Foto: Andreas Gora/dpa

Magdeburg - Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Kay Gottschalk will den zugespitzten Streit in der Landespartei schlichten. „Ich werde versuchen, die Kuh vom Eis zu bekommen“, sagte der 60-Jährige am Mittwoch der Volksstimme.