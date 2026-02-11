Eislauf-Paar aus Berlin ist deutsche Medaillenhoffnung bei den Olympischen Spielen. Zu Ostern gastiert das Duo in der Show „Holiday on Ice“ in Magdeburg.

Magdeburg - Wenn die Eisshow „Holiday on Ice“ vom 2. bis 5. April in der Getec-Arena von Magdeburg gastiert, wird zu einem der insgesamt sieben Auftritte das deutsche Top-Duo Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin erwartet. Wie der Veranstalter gestern mitteilte, werden die beiden in der Abendvorstellung am 2. April mit zwei exklusiven Paarperformances sowie im großen Showfinale auf dem Eis zu erleben sein.