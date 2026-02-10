Sachsen-Anhalts AfD hat die Filz-Vorwürfe tagelang als Kampagne der linken und Mainstream-Medien abgeblockt.

AfD-Filzaffäre in Sachsen-Anhalt: Warum sich der Wind jetzt dreht

Magdeburg - Seit dem Auftritt von Co-Bundeschef Tino Chrupalla in der ARD am Sonntagabend hat sich der Wind auch im ansonsten wohlgesonnenen und rechten Spektrum gedreht. Die AfD-Landesoberen Ulrich Siegmund und Tobias Rausch stehen im Sturm. Parteiintern in der Kritik steht auch Landeschef Martin Reichardt.