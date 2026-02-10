Schüler unter 16 Jahre sollen in der Schule bundesweit privat kein Smartphone mehr nutzen dürfen. So will es ein Antrag zum Bundesparteitag der Union. Aus Sachsen-Anhalts Koalition kommt heftiger Gegenwind.

CDU-Initiative will privates Handyverbot an Schulen bis 16 Jahren - Sachsen-Anhalt sagt „Nein“

Eine Schülerin liest am Schreibtisch im Gruppenchat eines Messengerdienstes. Sachsen-Anhalt will es seinen Schulen überlassen, ob sie die private Handynutzung verbieten.

Magdeburg - Die Debatte um ein Handyverbot an Schulen gewinnt weiter an Fahrt. Auf ihrem Parteitag am 20./21. Februar in Stuttgart will die Bundes-CDU über einen Antrag beraten, der vorsieht, Schülern unter 16 Jahren das private Nutzen digitaler Endgeräte in Unterricht und Pausen an allen Schulformen zu untersagen.