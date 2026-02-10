Teile der Bundes-CDU wollen ein privates Handyverbot an Schulen bis zum Alter von 16 Jahren. Mindestens an Grundschulen ist das sinnvoll, denn zu frühe und zu lange Smartphonenutzung in der Kindheit kann massive Folgen haben.

Magdeburg - Smartphones gehören zur Lebenswirklichkeit der Welt, in der Kinder heute aufwachsen. Leider passiert das zu oft aber zu früh und zu entgrenzt. Dabei zeigen Studien, dass frühe und langanhaltende digitale Mediennutzung bei Kindern zu Lernproblemen und zu psychischen Problemen führen können.