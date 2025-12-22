weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  3. Machtkampf eskaliert: AfD Sachsen-Anhalt will AfD-Bundestagsabgeordneten Schmidt aus der Partei werfen

Der Landesvorstand der AfD hat am Montag ein Parteiausschlussverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten und früheren Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt beschlossen. Das erfuhr die Volksstimme aus Parteikreisen. Was sind die Gründe? Und wie reagiert Schmidt?

Von Michael Bock Aktualisiert: 22.12.2025, 17:35
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Magdeburg - Die Parteispitze wirft dem 34-Jährigen vor, politische und geschäftliche Interessen miteinander verquickt zu haben. Schmidt bestreitet alle Vorwürfe.