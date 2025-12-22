Machtkampf eskaliert AfD Sachsen-Anhalt will AfD-Bundestagsabgeordneten Schmidt aus der Partei werfen
Der Landesvorstand der AfD hat am Montag ein Parteiausschlussverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten und früheren Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt beschlossen. Das erfuhr die Volksstimme aus Parteikreisen. Was sind die Gründe? Und wie reagiert Schmidt?
Aktualisiert: 22.12.2025, 17:35
Magdeburg - Die Parteispitze wirft dem 34-Jährigen vor, politische und geschäftliche Interessen miteinander verquickt zu haben. Schmidt bestreitet alle Vorwürfe.