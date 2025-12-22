Machtkampf eskaliert AfD Sachsen-Anhalt will AfD-Bundestagsabgeordneten Schmidt aus der Partei werfen

Der Landesvorstand der AfD hat am Montag ein Parteiausschlussverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten und früheren Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt beschlossen. Das erfuhr die Volksstimme aus Parteikreisen. Was sind die Gründe? Und wie reagiert Schmidt?