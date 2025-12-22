Reiner Haseloff spricht über die Herausforderungen der Klimapolitik und deren Einfluss auf die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt. Welche Maßnahmen er für die Chemie- und Autoindustrie als notwendig erachtet.

Magdeburg - Wie wird sich die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren entwickeln? Prognosen besagen, dass sie langsam aus der Krise kommt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sorgt sich vor allem um die Chemie und die Autozulieferer im Land. Wo sieht er die Gründe? Und was muss passieren?„Es gibt externe Ursachen wie Russlands Krieg in der Ukraine“, sagte der Regierungschef im Volksstimme-Interview. „Doch es gibt in der EU auch hausgemachte Probleme.“