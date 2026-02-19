In kaum einer Branche in Sachsen-Anhalt arbeiten so wenig Frauen wie in der Landwirtschaft. Eine Landwirtin aus dem Harzvorland zeigt, dass das keine Zwangsläufigkeit sein muss.

Mit Seltenheitswert: Eine Landwirtin zeigt den Männern, wo es langgeht

Es war nicht so, dass sich Marita Reuter-Klamroth in ihrer Berufsschulklasse völlig fehl am Platze gefühlt hätte. Nur stellte sich hin und wieder ein etwas seltsames Gefühl ein, wenn sie sich im Klassenraum umschaute. „Wir waren 28 Jungs und nur zwei Mädels“, berichtet sie amüsiert. Wobei sie damals, während ihrer Ausbildung zur Landwirtin, mit diesem Missverhältnis höchstens am Anfang ein Problem hatte.