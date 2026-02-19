weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Debatte um Rettungsfristen Landräte gegen Innenministerin: Altmärker beharren auf Rettungshubschrauber

Ein Gutachten hatte dem Norden Helikopter verweigert. Zwei Landräte geben trotzdem nicht auf.

Von Antonius Wollmann 19.02.2026, 21:23
Soll in der Altmark ein Rettungshubschrauber stationiert werden?
Soll in der Altmark ein Rettungshubschrauber stationiert werden? Foto: dpa

Magdeburg. - Die beiden altmärkischen Landkreise unternehmen einen erneuten Anlauf, um einen der drei in Sachsen-Anhalt verfügbaren Rettungshubschrauber permanent im Landesnorden zu stationieren. Momentan befinden sich zwei in Halle und einer in Magdeburg. Dieser Forderung hatte die zuständige Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) jedoch erst im November eine Absage erteilt.