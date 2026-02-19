Ein Gutachten hatte dem Norden Helikopter verweigert. Zwei Landräte geben trotzdem nicht auf.

Soll in der Altmark ein Rettungshubschrauber stationiert werden?

Magdeburg. - Die beiden altmärkischen Landkreise unternehmen einen erneuten Anlauf, um einen der drei in Sachsen-Anhalt verfügbaren Rettungshubschrauber permanent im Landesnorden zu stationieren. Momentan befinden sich zwei in Halle und einer in Magdeburg. Dieser Forderung hatte die zuständige Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) jedoch erst im November eine Absage erteilt.