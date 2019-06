In Sachsen-Anhalts Landesregierung zeichnet sich ein Rücktritt ab. Finanzminister André Schröder (CDU) gibt seinen Posten auf.

Magdeburg l Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder (CDU) wird am Donnerstag von seinem Amt zurücktreten. Das erfuhr die Volksstimme am Mittwochabend aus zuverlässigen Quellen. Dem Vernehmen nach hat die CDU-Fraktion dem 50-Jährigen, der auch CDU-Parteivize ist, das Vertrauen entzogen. Man wolle nicht mehr mit ihm in die schwierigen Verhandlungen für den geplanten Doppelhaushalt 2020/2021 gehen, hieß es am Mittwochabend.

Zuvor war Schröder überraschend zu einem Krisengespräch in die Staatskanzlei zitiert worden. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) rief den Minister nach dem Ende der Landtagssitzung zu sich. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Siegfried Borgwardt und Parteichef Holger Stahlknecht waren dem Vernehmen nach an dem Treffen beteiligt. Haseloff hatte Schröder bis zuletzt nach außen den Rücken gestärkt. Beim Krisengespräch soll sich der Finanzminister einsichtig gezeigt haben, dass ein Rücktritt unvermeidlich ist.

Wie die Volksstimme erfuhr, forderten mindestens zwölf CDU-Parlamentarier den Rücktritt des in der Union schon lange höchst umstrittenen Ministers. Sie werfen dem Sangerhäuser auch eine mangelnde Informationspolitik vor, vor allem im Zusammenhang mit der Entwicklung der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB). Das Land will 198 Millionen Euro zur Rettung des Geldinstituts beitragen. Unlängst wurden bislang nicht bekannte Risiken für Sachsen-Anhalt bekannt. Die Abgeordneten fühlten sich wieder einmal unzureichend vom Finanzminister informiert.

Schröder hat seit langem einen schweren Stand in der eigenen Fraktion. Ihm wird von vielen ein oberlehrerhaftes Verhalten vorgeworfen. Aktueller Streitpunkt ist der Doppelhaushalt. In der CDU-Fraktion glauben die meisten nicht mehr, dass es Schröder schafft, den Etat ausgeglichen hinzubekommen.

Schröder ist seit 2016 Finanzminister. Als eine Option für seine Nachfolge gilt der bisherige Finanzstaatssekretär Michael Richter (CDU). Der bald 65-Jährige ist in der CDU-Fraktion hoch angesehen.