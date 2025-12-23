Magdeburg/Haldensleben. - Gegen einen 29 Jahre alter Beschuldigten hat gestern die Schwurgerichtskammer am Landgericht Magdeburg die zeitlich unbegrenzte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.Der Angeklagte war schuldunfähig, so die Erste Große Strafkammer. Das Gericht ging von versuchtem Mord aus. Das Urteil ist rechtskräftig.

