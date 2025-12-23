Urteil Angriff auf Mutter - 29-Jähriger ist schuldunfähig
Nach versuchtem Mord wird Angeklagter dauerhaft in Psychiatrie eingewiesen.
23.12.2025, 05:00
Magdeburg/Haldensleben. - Gegen einen 29 Jahre alter Beschuldigten hat gestern die Schwurgerichtskammer am Landgericht Magdeburg die zeitlich unbegrenzte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.Der Angeklagte war schuldunfähig, so die Erste Große Strafkammer. Das Gericht ging von versuchtem Mord aus. Das Urteil ist rechtskräftig.