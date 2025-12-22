weather bedeckt
  4. AfD Sachsen-Anhalt: Parteiausschlussverfahren gegen Jan Wenzel Schmidt

Machtkampf eskaliert „Verstöße gegen die innere Ordnung der Partei“: AfD Sachsen-Anhalt will AfD-Bundestagsabgeordneten Schmidt aus der Partei werfen

Der Landesvorstand der AfD hat am Montag ein Parteiausschlussverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten und früheren Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt beschlossen. Was sind die Gründe? Und wie reagiert Schmidt?

Von Michael Bock Aktualisiert: 22.12.2025, 20:06
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt hatte angekündigt, Verfehlungen des Parteivorstandes öffentlich zu machen. Jetzt soll er aus der in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremen AfD geworfen werden.  
Magdeburg - Der Landesvorstand der als gesichert rechtsextrem eingestuften  AfD Sachsen Anhalt hat am Montag ein Parteiausschlussverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten und früheren Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt beschlossen. Was sind die Gründe? Und wie reagiert Schmidt?