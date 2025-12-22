Der Landesvorstand der AfD hat am Montag ein Parteiausschlussverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten und früheren Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt beschlossen. Was sind die Gründe? Und wie reagiert Schmidt?

„Verstöße gegen die innere Ordnung der Partei“: AfD Sachsen-Anhalt will AfD-Bundestagsabgeordneten Schmidt aus der Partei werfen

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt hatte angekündigt, Verfehlungen des Parteivorstandes öffentlich zu machen. Jetzt soll er aus der in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremen AfD geworfen werden.

Magdeburg - Der Landesvorstand der als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD Sachsen Anhalt hat am Montag ein Parteiausschlussverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten und früheren Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt beschlossen. Was sind die Gründe? Und wie reagiert Schmidt?