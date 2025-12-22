Machtkampf eskaliert „Verstöße gegen die innere Ordnung der Partei“: AfD Sachsen-Anhalt will AfD-Bundestagsabgeordneten Schmidt aus der Partei werfen
Aktualisiert: 22.12.2025, 20:06
Magdeburg - Der Landesvorstand der als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD Sachsen Anhalt hat am Montag ein Parteiausschlussverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten und früheren Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt beschlossen. Was sind die Gründe? Und wie reagiert Schmidt?