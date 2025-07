Generalstaatsanwaltschaft will Betroffene künftig per Telefon vor Post von Taleb A. warnen

Magdeburg. - Nach den unfassbaren Briefen des Magdeburgs-Attentäters an mindestens fünf Betroffene hat Sachsens-Anhalts Generalstaatsanwaltin Heike Geyer einen neuen Umgang mit möglichen weiteren Briefen von Taleb A. an Opfer beschlossen. Das teilte am Dienstag ein Sprecher der Behörde in Naumburg der Volksstimme mit.