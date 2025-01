Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat sich am Mittwoch mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg befasst. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) gab eine Regierungserklärung ab.

Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, gab eine Regierungserklärung zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ab.

Magdeburg - Am 20. Dezember 2024 war ein Amokfahrer in die Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Sechs Menschen wurden getötet, knapp 300 teils schwer verletzt. Das sagte am Mittwoch Ministerpräsident Haseloff in einer Regierungserklärung.