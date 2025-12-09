Deutschrap prägt Alltag und Sprache vieler Jugendlicher. Schüler fordern, die Texte auch im Unterricht zu behandeln - und sorgen für Diskussionen über Freiheit und Grenzen von Lehrkräften.

Rapper Aykut Anhan, alias „Haftbefehl“ polarisiert aktuell wegen der Netflix-Doku „Babo“. Schüler fordern, Songtexte von Rappern wie „Haftbefehl“ auch im Unterricht zu behandeln.

Magdeburg/Halle. - „Wissen wer der Babo ist/ Attention, mach bloß keine/ Harekets, bevor ich komm/ und dir deine Nase brech“ anstelle von „Da steh ich nun, ich armer Thor und bin so klug als wie zuvor“? Schüler aus Hessen forderten, Songtexte des Rappers „Haftbefehl“ in den Lehrplan aufzunehmen. Auch in Sachsen-Anhalt macht sich der Landesschülerrat stark für ein offeneres „Mindset“ an Schulen.