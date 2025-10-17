Die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft gegen den 50-jährigen Taleb A. ist vom Magdeburger Landgerichts zugelassen worden. Allerdings wird mit einem Prozessstart erst am 10. November gerechnet.

Anklage zugelassen - Prozess gegen Taleb A. soll aber erst am 10. November in Magdeburg starten

Ein Blick in das Gerichtsgebäude mit dem großen Saal für die Nebenkläger. Hier könnten samt Anwälten 450 Personen Platz finden. In der gelben Glasbox wird der Angeklagte sitzen.

Magdeburg - Die Schwurgerichtskammer (drei Berufsrichter und zwei Schöffen) des Magdeburger Landgerichtes um den Vorsitzenden Richter Dirk Sternberg hat die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft zugelassen. Der 50-Jährige Angeklagte aus Saudi Arabien muss sich nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vom 20. Dezember 2024 wegen sechsfachen Mordes und 338 Mordversuchs in Tateinheit mit 309-facher gefährlicher Körperverletzung verantworten.