Anschlag auf Weihnachtsmarkt Anklage zugelassen - Prozess gegen Taleb A. soll aber erst am 10. November in Magdeburg starten
Die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft gegen den 50-jährigen Taleb A. ist vom Magdeburger Landgerichts zugelassen worden. Allerdings wird mit einem Prozessstart erst am 10. November gerechnet.
Aktualisiert: 17.10.2025, 10:16
Magdeburg - Die Schwurgerichtskammer (drei Berufsrichter und zwei Schöffen) des Magdeburger Landgerichtes um den Vorsitzenden Richter Dirk Sternberg hat die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft zugelassen. Der 50-Jährige Angeklagte aus Saudi Arabien muss sich nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vom 20. Dezember 2024 wegen sechsfachen Mordes und 338 Mordversuchs in Tateinheit mit 309-facher gefährlicher Körperverletzung verantworten.