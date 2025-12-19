Viele Betroffene des Weihnachtsmarktanschlages suchen auch ein Jahr danach weiterhin den Weg zurück ins Leben. Es gibt für sie immer wieder Rückschläge. Eine Bestandsaufnahme nach 365 Tagen.

Es ist noch nichts normal: Der lange Weg zurück ins Leben

Viele Verletzte und Ersthelfer haben auch ein Jahr nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit den Folgen des Anschlags zu kämpfen.

Magdeburg. - Ein Jahr nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 wird Franziska M. am Samstag nicht zur Gedenkfeier in der Johanniskirche gehen. Die 38-Jährige trifft sich lieber mit etwa einem Dutzend weiterer Betroffener im kleinen Kreis. Gemeint ist die Selbsthilfegruppe „Familie Montag“ der Pfeifferschen Stiftungen.