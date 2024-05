Der Einsatz Digitaler Gesundheitsanwendungen in Sachsen-Anhalt bleibt hinter den Erwartungen zurück. Welche Hürden laut Barmer Arztreport zu überwinden sind.

Magdeburg/VS. - Haben Patienten Schmerzen im Knie oder einen Tinnitus , können Ärzte seit 2020 sogenannte Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) per Rezept verordnen. Der aktuelle Arztreport der Barmer zeigt jedoch: Mit nur 5.114 Verschreibungen in Sachsen-Anhalt sind die DiGAs als ergänzende Behandlung noch nicht im Gesundheitswesen angekommen. Das sieht auch der Landesgeschäftsführer der Barmer, Axel Wiedemann, so: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir nicht sagen, dass DiGAs eine Erfolgsstory sind.“