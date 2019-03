An der Anschlussstelle Calbe der A14 ist mit Verkerhsbehinderugen zu rechnen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Weil die Fahrbahnen erneuert werden, sind die Auf-und Abfahrten der A14 bei Calbe ab 1. April gesperrt.

Calbe (dpa) l Autofahrer müssen sich rund zwei Wochen lang auf Behinderungen an den Auf- und Abfahrten der Autobahn 14 bei Calbe einstellen. Für rund eine halbe Million Euro wird nach Angaben des Verkehrsministeriums die Fahrbahn der Anschlussstelle in beiden Fahrtrichtungen erneuert.

Ab Montag (1. April) sind deshalb zunächst die Auf- und Abfahrt in Richtung Magdeburg rund fünf Tage lang dicht, Autofahrer müssen über die benachbarten Anschlussstellen Schönebeck und Staßfurt ausweichen. Ab 8. April ist dann die Gegenrichtung an der Reihe. Die Arbeiten sollen am 12. April abgeschlossen sein.