Diskussion um Finanzierung Weiterbau der A 14: Kammern warnen vor Offenbarungseid

Das Wirrwarr um die Nordverlängerung der A 14 und der ebenfalls im Bau befindlichen Abschnitte der A 143 bei Halle hält an. Wird der Bau der Autobahnen in Sachsen-Anhalt tatsächlich wegen Geldmangel gestoppt?

Von Michael Bock Aktualisiert: 29.08.2025, 16:52
Nach wie vor gibt es Unklarheiten zur Finanzierung der A14-Nordverlängerung von Magdeburg bis nach Brandenbuerg und weiter zur Ostsee.
Nach wie vor gibt es Unklarheiten zur Finanzierung der A14-Nordverlängerung von Magdeburg bis nach Brandenbuerg und weiter zur Ostsee. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Magdeburg - Sachsen-Anhalts gewerbliche Kammern zeigten sich am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung „tief beunruhigt“ über Meldungen, wonach wichtige Infrastrukturprojekte in Sachsen-Anhalt wegen anscheinend nicht freigegebener Bundesmittel nicht fortgesetzt werden könnten.