Diskussion um Finanzierung Weiterbau der A 14: Kammern warnen vor Offenbarungseid

Das Wirrwarr um die Nordverlängerung der A 14 und der ebenfalls im Bau befindlichen Abschnitte der A 143 bei Halle hält an. Wird der Bau der Autobahnen in Sachsen-Anhalt tatsächlich wegen Geldmangel gestoppt?