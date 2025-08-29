Diskussion um Finanzierung Weiterbau der A 14: Kammern warnen vor Offenbarungseid
Das Wirrwarr um die Nordverlängerung der A 14 und der ebenfalls im Bau befindlichen Abschnitte der A 143 bei Halle hält an. Wird der Bau der Autobahnen in Sachsen-Anhalt tatsächlich wegen Geldmangel gestoppt?
Aktualisiert: 29.08.2025, 16:52
Magdeburg - Sachsen-Anhalts gewerbliche Kammern zeigten sich am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung „tief beunruhigt“ über Meldungen, wonach wichtige Infrastrukturprojekte in Sachsen-Anhalt wegen anscheinend nicht freigegebener Bundesmittel nicht fortgesetzt werden könnten.