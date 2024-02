Magdeburg - Bauern aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen demonstrieren am Samstag in großer Zahl bei einem parteiinternen Besuch der Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang in Magdeburg.

Am Nachmittag blockierten bis zu 100 Traktoren und andere Fahrzeuge die Straßen in Buckau. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Stimmung unter den Teilnehmern war zunächst entspannt. Laut einer Polizeisprecherin hätten die Bauern ihre Maschinen rund um den Veranstaltungsort geparkt und Feuer angezündet - einige grillten.

Die Botschaften, die auf Transparenten gezeigt wurden, waren hingegen durchaus martialisch. „Widerstand lässt sich nicht verbieten“, steht in Frakturschrift auf einer Fahne. Ein Transparent fordert dazu auf, „die grüne Welle zu brechen“.

Gut einhundert Landmaschinen fahren am Samstag vor dem Besuch der Grünen-Politikerin Ricarda Lang durch Magdeburg. Foto: Antonius Wollmann

Nach der Ankunft von Ricarda Lang habe es «Buh!»-Rufe und ein Hupkonzert gegeben, zudem hätten einige "Wir haben die Schnauze voll!" gerufen. Lang suchte daraufhin das Gespräch mit einigen Bauern, sagte eine Polizeisprecherin.

Lang verteidigte dabei Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Dieser setze sich nach bestem Gewissen für die Landwirtschaft ein, so Lang.

Dabei machte sie den Bauern das Angebot, im Dialog zu bleiben und sich zu einem späteren Zeitpunkt in einem anderen Rahmen zu treffen. Zuvor hatten ihr die Organisatoren der Demo ein Forderungspapier überreicht. Die Bauern zeigten sich nach dem kurzen Austausch enttäuscht. Man habe wieder nur dieselben Phrasen gehört wie immer, sagte Martin Dippe vom Bauernbund.

Der Protest mit den Landmaschinen hatte jedoch Auswirkungen auf den Straßenverkehr in Magdeburg. In Buckau kam es zu Behinderungen. Die Schönebecker Straße war teilweise voll gesperrt.

Gegen die Grünen hatte es zuletzt mehrfach heftige Proteste gegeben. So wurde Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Mitte Februar mit einem lauten Pfeifkonzert und «Hau ab!»-Sprechchören in Nürnberg empfangen.

Ricarda Lang wurde kürzlich in Schorndorf bei Stuttgart ausgepfiffen, beschimpft und an der Abreise von einer Veranstaltung gehindert.

Lang will in Magdeburg eigentlich ihre Partei auf den Europawahlkampf einschwören.