Hochschule Magdeburg-Stendal Betrug per WhatsApp? - Schwere Vorwürfe gegen Studenten aus Vorzeige-Studiengang
In einem Magdeburger Vorzeige-Studiengang sollen Studenten während einer Klausur Lösungen ausgetauscht haben – mit Hilfe von WhatsApp und KI. Die Volksstimme konnte die Chats einsehen.
20.08.2025, 14:13
Magdeburg - Vor drei Jahren startete die Hochschule Magdeburg-Stendal ihren ersten Bachelor-Studiengang auf Englisch. Nach sieben Semestern sind nun die ersten Absolventen fertig. Doch einige könnten jetzt um ihren Abschluss bangen. Der Vorwurf: Betrug.