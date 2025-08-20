In einem Magdeburger Vorzeige-Studiengang sollen Studenten während einer Klausur Lösungen ausgetauscht haben – mit Hilfe von WhatsApp und KI. Die Volksstimme konnte die Chats einsehen.

Betrug per WhatsApp? - Schwere Vorwürfe gegen Studenten aus Vorzeige-Studiengang

An der Hochschule Magdeburg-Stendal sollen Studierende betrogen haben.

Magdeburg - Vor drei Jahren startete die Hochschule Magdeburg-Stendal ihren ersten Bachelor-Studiengang auf Englisch. Nach sieben Semestern sind nun die ersten Absolventen fertig. Doch einige könnten jetzt um ihren Abschluss bangen. Der Vorwurf: Betrug.