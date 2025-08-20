weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Krankenkassen fordern Einsparungen im Gesundheitswesen: Nullrunde für Ärzte in Sachsen-Anhalt

Nullrunde für Mediziner Streit zwischen Kasse und Ärzten in Sachsen-Anhalt eskaliert

Die Techniker Krankenkasse fordert eine Nullrunde für niedergelassene Ärzte, um die ausufernden Kosten im Gesundheitssektor zu bremsen. Die Reaktion von Medizinern in Sachsen-Anhalt fällt wütend aus. Die IKK aus Magdeburg legt nun eigene Vorschläge vor.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 20.08.2025, 19:04
Die TK fordert, auch Budgetsteigerungen für Deutschlands Kliniken zu begrenzen. Viele Häuser sind bereits defizitär.
Die TK fordert, auch Budgetsteigerungen für Deutschlands Kliniken zu begrenzen. Viele Häuser sind bereits defizitär. Foto: Marijan Murat/dpa

Magdeburg - Zwischen Krankenkassen und Ärzten in Sachsen-Anhalt spitzt sich der Streit um Einsparungen im Gesundheitssystem zu.