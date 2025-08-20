LIVE:
Nullrunde für Mediziner Streit zwischen Kasse und Ärzten in Sachsen-Anhalt eskaliert
Die Techniker Krankenkasse fordert eine Nullrunde für niedergelassene Ärzte, um die ausufernden Kosten im Gesundheitssektor zu bremsen. Die Reaktion von Medizinern in Sachsen-Anhalt fällt wütend aus. Die IKK aus Magdeburg legt nun eigene Vorschläge vor.
Aktualisiert: 20.08.2025, 19:04
Magdeburg - Zwischen Krankenkassen und Ärzten in Sachsen-Anhalt spitzt sich der Streit um Einsparungen im Gesundheitssystem zu.