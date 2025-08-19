Entwickler auf der Gamescom 2025 Neues Abenteuerspiel: Entwicklerstudio verbindet Gaming mit Psychologie
Hunderttausende Menschen strömen diese Woche zur Kölner Gamescom: Darunter sind auch Spiele-Entwickler und E-Sportler aus Magdeburg. Wie eine Narrative-Designerin die Investoren von ihrem neuen Game überzeugen will und worauf sich die Mitglieder des Magdeburger E-Sport-Vereins am meisten freuen.
Aktualisiert: 20.08.2025, 13:03
Magdeburg/Bernburg. - Es ist das Mekka für Spielefans, die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele: Die Gamescom zieht bis Sonntag Entwickler, E-Sportler und Hobbyzocker nach Köln.