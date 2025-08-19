Entwickler auf der Gamescom 2025 Neues Abenteuerspiel: Entwicklerstudio verbindet Gaming mit Psychologie

Hunderttausende Menschen strömen diese Woche zur Kölner Gamescom: Darunter sind auch Spiele-Entwickler und E-Sportler aus Magdeburg. Wie eine Narrative-Designerin die Investoren von ihrem neuen Game überzeugen will und worauf sich die Mitglieder des Magdeburger E-Sport-Vereins am meisten freuen.