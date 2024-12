Für neue und repowerte Windanlagen müssen Betreiber in Sachsen-Anhalt künftig ein Akzeptanzgeld an die Gemeinden überweisen. Doch die Koalition streitet sich seit Monaten um den Bezahlmodus.

Magdeburg - Kern des Anliegens ist es, dass Windmüller für neue Windräder und repowerte Alt-Anlagen einige Zehntausend Euro in die jeweilige Gemeindekasse überweisen. Auch Einwohner könnten Gelder direkt aufs Konto bekommen. Bislang ist das freiwillig, Sachsen-Anhalt will eine Pflichtabgabe. Mit dem Geld - so die Hoffnung der Regierung - sollen Widerstände gegen bis zu 250 Meter hohe Windräder abflauen.