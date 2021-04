Auf der A2 hat es am Mittwochmorgen schon wieder gekracht. Ein Autofahrer ist bei dem Unfall gestorben. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau auf der Autobahn.

Marienborn. Auf der Autobahn 2 hat es am Mittwochmorgen erneut einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei berichtet, krachten ein Sattelschlepper und ein Kleintransporter auf der Autobahn in Richtung Hannover ineinander. Der Unfall zwischen Marienborn und der Landesgrenze zu Niedersachsen wurde der Polizei kurz nach halb neun am Morgen gemeldet.

Nach ersten Angaben der Polizei ist bei dem Unfall ein Mensch gestorben. Der Fahrer des Kleintransporters sei anscheinend ungebremst auf den Sattelschlepper aufgefahren, so die Polizei. Warum das passierte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.



Die Rettungskräfte aus Alleringersleben, die von den Feuerwehren aus Helmstedt und Barmke unterstützt wurden, benötigten über eine Stunde, um den eingeklemmten Fahrer des Kleintransporters aus dem völlig zerstörten Wrack zu befreien. Besondere Schwierigkeiten hatten die Rettungskräfte außerdem bei der Anfahrt zum Unfallort. So haben nach Aussagen der Feuerwehr mehrere Lkw die Rettungsgasse blockiert und dadurch ein früheres Eintreffen der Sanitäter verhindert. Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall nicht verletzt.



Die Autobahn musste wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden, berichtet ein Sprecher der Polizei, nachdem der Verkehr zuvor noch auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Die Polizei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Marienborn von der Autobahn ab. Wegen der Vollsperrung bildete sich auf der Autobahn in Richtung Westen ein langer Stau.

Nach etwa drei Stunden konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. Die Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt war bereits in der Nacht zum Mittwoch wegen eines schweren Verkehrsunfalls zur Staufalle geworden. Die Autobahn in Richtung Berlin war nahe Bornstedt bis 23.30 Uhr gesperrt, nachdem mehrere Lkw ineinander gekracht waren.