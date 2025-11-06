Sachsen-Anhalts CDU wählt am 29. November 2025 in Magdeburg einen neuen Landesvorstand. Ein prominenter Gast wird erwartet.

Magdeburg - Nach Parteiangaben kommt Bundeskanzler Friedrich Merz am 29. November in die Landeshauptstadt und wird bei der CDU-Veranstaltung in der Hyparschale eine Rede halten.

Merz hat seit jeher viel Rückhalt bei der Landes-CDU und ist gern gesehener Gast.

Der mit einer Zustimmung von 91 Prozent am vorigen Wochenende frisch gekürte CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze tritt erneut für den Parteivorsitz. Seit 2021 ist der Wirtschaftsminister auch Landesvorsitzender.

Zuletzt war er 2023 mit 74,2 Prozent wiedergewählt worden. Für Generalsekretär Mario Karschunke hatten seinerzeit nur 55,8 Prozent der Delegierten gestimmt.

Beim bevorstehenden Parteitag in Magdeburg werde die Union klarmachen, wofür sie stehe, teilte Sven Schulze jetzt mit. Die Union sei die „einzige Kraft, die Sachsen-Anhalt und verlässlich in die Zukunft führen kann“. Ziel sei, dass die CDU stärkste Partei in Sachsen-Anhalt bleibe.

In den jüngsten Umfragen liegt die Union momentan deutlich hinter der AfD.