In immer mehr Regionen in Sachsen-Anhalt werden tote Kraniche entdeckt. Doch nicht jeder Landkreis erlässt dann automatisch eine Stallpflicht. Die aktuellen Meldungen im Überblick.

Vogelgrippe in Sachsen-Anhalt: So ist die Lage in den Landkreisen

Einsatzkräfte der Feuerwehr entsorgen verendete Kraniche am Stausee Kelbra. An vielen Orten in Sachsen-Anhalt werden inzwischen Fälle der Vogelgrippe gemeldet. Durch den aktuell laufenden Vogelzug im Herbst breitet sich die Seuche immer weiter aus.

Halle (Saale)/Magdeburg. - In Sachsen-Anhalt breitet sich die Geflügelgrippe aus. In mehreren Landkreisen wurde bei toten Kranichen das für Geflügel tödliche Vogelgrippevirus festgestellt, einige Landkreise haben inzwischen eine Stallpflicht für Geflügel erlassen. MZ und Volksstimme geben einen Überblick:

4.11.25: Härtere Maßnahmen gegen Geflügelpest - Landkreis verhängt nun doch eine Stallpflicht

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat am Montag eine Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Geflügelpest (hochpathogene Aviäre Influenza, HPAI) erlassen.

Sie tritt am Dienstag, 4. November, in Kraft und gilt zunächst bis zum 3. Dezember.

1.11.25: Vogelgrippe engt Geflügelschau in Annaburg ein

Trotz der sich ausbreitenden Vogelgrippe findet die diesjährige Geflügelausstellung in Annaburg statt. Doch anders als einst geplant werden ausschließlich Tauben präsentiert. Aufgrund der Vogelgrippe hat der Annaburger Geflügelzuchtverein entschieden, keine Hühner und kein Groß- und Wassergeflügel zu zeigen.

31.10.25: Tote Ente im Stadtsee in Stendal gefunden - 15.500 Gänse im Nachbarkreis getötet

Die Vogelgrippe breitet sich im Kreis Stendal weiter aus. Am Donnerstag, 30. November 2025, wurde im Stendaler Stadtsee eine tote Ente gefunden. Der Kadaver wurde, wie die anderen vor ihm, von Mitarbeitern der Kreisstraßenmeisterei geborgen.

Trotz der offensichtlich zunehmenden Ausbreitung der Vogelgrippe im Kreis Stendal scheint der Verlauf bislang beherrschbar zu sein. Zumindest im Vergleich zu den stark betroffenen Landkreisen. Im benachbarten Landkreis Prignitz (Brandenburg) mussten diese Woche beispielsweise 15.500 Gänse getötet werden.

31.10.25: Verdacht bestätigt: 40.000 Legehennen in Mansfeld-Südharz gekeult

Grausame Szenen spielten sich am Donnerstag in einem Geflügelbetrieb in der Goldenen Aue ab. Wegen des Verdachts auf Vogelgrippe mussten alle rund 40.000 Legehennen gekeult werden.

31.10.25: Vogelgrippe in einem Betrieb: Sperrzone in Mansfeld-Südharz

Das Friedrich-Loeffler-Institut hat bestätigt: In einem Betrieb in Mansfeld-Südharz ist ein Tier an der Vogelgrippe gestorben. Daher wurde in dem Landkreis eine Sperrzone eingerichtet. Für die Orte Berga, Kelbra, Thürungen und Roßla gelten ab Samstag spezielle Regeln, teilte der Landkreis mit. Unter anderem dürften Geflügelfleisch und Eier aus dem Bereich nicht mehr verkauft werden.

31.10.25: Immer mehr Kommunen verhängen Stallpflicht

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe ist in Sachsen-Anhalt inzwischen in acht Landkreisen und kreisfreien Städten eine Stallpflicht erlassen worden. „Ich appelliere an alle privaten Vogel- und Geflügelhalter, sich strikt an die Anweisungen der Behörden zu halten“, erklärte Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU).

31.10.25: Gefahr für Kraniche im Jerichower Land: Etliche Tiere von Vogelgrippe bedroht

Im Jerichower Land wurden in der vergangenen Woche zwei tote Tiere gefunden, die durch das Friedrich-Löffler-Institut auf Vogelgrippe untersucht werden. Kranichexperte Axel Schonert macht sich große Sorgen um die Population im Land. Ihm zufolge gibt es mit Stand 2024 rund 130 Kranichpaare im Jerichower Land, die potenziell Opfer der Seuche werden können.

30.10.25: Toter Kranich in der Kaiserpfalz - ist die Vogelgrippe im Burgenlandkreis angekommen?

Unweit der Landesgrenze zu Thüringen in der Gemeinde Kaiserpfalz ist von einem Passanten ein toter Kranich entdeckt worden. Da sich bundes- und landesweit die Fälle von Geflügelpest derzeit häufen, liegt der Verdacht nahe, dass das Tier mit dem Virus Aviäre Influenza, umgangssprachlich Geflügelpest, infiziert war und daran verendet ist. Der Kranich wurde deshalb durch das Veterinäramt des Burgenlandkreises sichergestellt.

30.10.25: Vogelgrippe breitet sich im Harz aus: H5N1 bei Kranich bestätigt, zweiter Verdachtsfall

Stallpflicht für Geflügel gilt im Landkreis Harz schon. Nun wurde ein weiterer Kranich entdeckt, der vermutlich an der Vogelgrippe verendete. Wie das Veterinäramt reagiert und was Vogelhalter sowie Finder von Tierkadavern unternehmen sollten.

30.10.25: Vogelgrippe bestätigt: Stallpflicht im Jerichower Land verhängt

Der schlimme Verdacht hat sich bestätigt. Die zwei toten Kraniche bei Möckern und Ladeburg sind an der Geflügelseuche verendet. Was jetzt im Landkreis zu beachten ist.

30.10.25: Geflügelpest im Drömling - Ein ganzes Schutzgebiet im Ausnahmezustand

Im Drömling spielt sich derzeit ein Drama ab: Die „Vögel des Glücks“ trifft ein harter Schlag. Die Vogelgrippe breitet sich unter den Kranichen aus. Über das Ausmaß des Vogel-Sterbens.

29.10.25: Erster Fall von Vogelgrippe im Saalekreis - Die Angst der Eierproduzenten

Jetzt hat auch der Saalekreis den ersten nachgewiesenen Vogelgrippefall. Weitere tote Tiere werden untersucht. Eine Aufstallungspflicht hat der Kreis noch nicht erlassen.

29.10.25: Vogelgrippe macht Eier teurer - Bald 3,50 Euro für die Packung?

Die Vogelgrippe breitet sich in Deutschland in diesem Herbst ungewöhnlich früh und rasant aus. Die Eierpreise in Deutschland befinden sich ohnehin schon auf einem hohen Niveau, Geflügelexperten erwarten nun einen weiteren Anstieg.

29.10.25: 40.000 Tiere müssen getötet werden - Vogelgrippe-Verdacht in Geflügelbetrieb in Mansfeld-Südharz

Bei einem Geflügelbetrieb in Mansfeld-Südharz ist ein Verdachtsfall auf das Vogelgrippe-Virus aufgetreten. Damit müssen rund 40.000 Tiere getötet werden.

29.10.25: Vogelgrippe - Stadt Magdeburg verhängt Stallpflicht

In Magdeburg ist bei einem Wildvogel die Geflügelpest nachgewiesen worden. Deshalb gilt im gesamten Stadtgebiet ab sofort Stallpflicht für Geflügel sowie ein Verbot von Ausstellungen und Märkten mit Geflügel und Tauben.

28.10.25: Geflügelschau in Großmühlingen abgesagt

Die Geflügelpest breitet sich bundesweit rasant aus. Das Veterinäramt mahnt zu höchster Vorsicht. Aus diesem Grund wurde die Rassegeflügelschau in Großmühlingen kurzfristig abgesagt.

28.10.25: Drei tote Kraniche im Kreis Wittenberg entdeckt

Die Vogelgrippe rückt näher: Nach einem bestätigten Fall bei Dessau-Roßlau wurden nun drei tote Kraniche im Landkreis Wittenberg gefunden. Ein Experte spricht von einer Tragödie.

27.10.25: Kraniche sterben in Berga: Trauer und Entsetzen bei Menschen in der Region

Das Schicksal der Kraniche beschäftigt in diesen Tagen viele Bewohner in der Goldenen Aue. Vor allem in den angrenzenden Orten wie Berga, wo mehrere Tiere in der Ortslage an der Vogelgrippe verendeten. Mittlerweile dürfen sogar Jäger die Tiere erlösen.

27.10.25: Tote Kraniche nahe Zerbst: Vogelgrippe hat die Region erreicht - und es gibt weitere Verdachtsfälle

Unweit von Zerbst wurden bei zwei toten Kranichen die Vogelgrippe nachgewiesen. Eine Stallpflicht wurde bislang noch nicht ausgerufen, dennoch sollten Geflügelhalter und -züchter jetzt vorsichtig sein.

27.10.25: Vogelgrippe am Stausee Kelbra - Jäger dürfen jetzt todkranke Vögel erlösen

Der Landkreis Mansfeld-Südharz erlässt Ausnahmen wegen der Vogelgrippe. Ab dieser Woche dürfen Jäger das Veterinäramt Mansfeld-Südharz beim Einsammeln toter Vögel am Stausee Kelbra unterstützen und dabei auch todgeweihte Tiere von ihrem Leid erlösen.

27.10.25: Wegen Vogelgrippe - Stadt Stendal schließt den Tiergarten

Eine tote Wildgans ist im Stadtsee von Stendal gefunden worden. Der ist Tummelplatz Hunderter Vögel, daneben lieg der Tiergarten. Nun zieht der Oberbürgermeister die Reißleine.

27.10.25: Kleintierausstellung in Samswegen wird abgesagt

Die 27. Gemeinschaftsschau des Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtvereins „Taubenthal 1958“ in Samswegen ist wegen der grassierenden Vogelgrippe abgesagt worden.

Mittlerweile hat der Landkreis eine tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung erlassen. Demnach müssen Geflügel und in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten entweder in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung gehalten werden, die vor Einträgen und Wildvögeln schützt.

27.10.25: Geflügelpest im Landkreis Börde: Stallpflicht und Veranstaltungsverbot sollen Ausbreitung stoppen

Die Geflügelpest hat den Landkreis Börde erreicht. Bei Wildvögeln ist am 22. Oktober der Verdacht auf die sogenannte Aviäre Influenza amtlich festgestellt worden. Besonders dramatisch zeigt sich die Lage im Biosphärenreservat Drömling

24.10.25: Vogelgrippe-Verdacht bei totem Kranich bestätigt: So reagiert der Landkreis Harz auf ersten Fall

Die Vogelgrippe hat den Landkreis Harz erreicht – ein toter Kranich ist der Beweis. Am Freitagvormittag, 24. Oktober, bestätigte das Landesamt für Verbraucherschutz den Verdacht auf aviäre Influenza bei einem toten Kranich aus der Gemarkung Gernrode.

24.10.25: Vogelpest erreicht Dessau-Roßlau - Toter Kranich von der Elbe positiv auf Vogelgrippe getestet

Nun ist es traurige Gewissheit: Die Geflügelpest (H5N1) ist auch in Dessau-Roßlau angekommen.

Ein am Dienstag, dem 21. Oktober, im Bereich der Elbe gefundener toter Kranich trägt das Virus in sich. Das hat eine Laborauswertung am Freitag ergeben.

24.10.25: Mansfeld-Südharz war zuerst betroffen - jetzt Stallpflicht

Am Stausee Kelbra wurden in der vergangenen Woche die ersten toten Wildvögel in Sachsen-Anhalt gefunden. Inzwischen werden täglich etwa hundert tote Kraniche entsorgt. Durch eine Allgemeinverfügung darf Geflügel nur in geschlossenen Ställen oder unter einem Dach untergebracht sein. So sollen die Tiere gegen Wildvögel und deren Kot geschützt werden. Betroffen sind mehr als 4.000 Geflügelhalter im Landkreis.

22.10.25: Stendal verhängt Stallpflicht

Im nördlichen Landkreis wurden zu Beginn der Woche auch tote Kraniche gefunden. Am Mittwoch ordnete der Landkreis eine Stallpflicht für sämtliches Geflügel wie Hühner, Enten und Gänse an.

23.10.25: Tote Kraniche im Salzlandkreis - aber keine Stallpflicht

Tote Kraniche von den Wiendorfer Teichen in der Gemarkung Könnern wurden positiv auf das Virus getestet, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Eine Stallpflicht für Geflügel wurde jedoch nicht verhängt. Die Kreise haben Spielraum bei den Maßnahmen. Der Salzlandkreis fordert Geflügelhalter auf, Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen, um zu verhindern, dass die Vogelgrippe sich ausbreitet.

24.10.25: Erster Fall im Harz - Stallpflicht verordnet

„Bei einem verendeten Kranich aus der Gemarkung Gernrode wurde der Verdacht auf aviäre Influenza (Vogelgrippe) vom Landesamt für Verbraucherschutz bestätigt“, teilte der Landkreis am Freitag mit. Im gesamten Kreis gilt daher für Geflügel eine Stallpflicht.

24.10.25: Ein Fall in Anhalt-Bitterfeld - Tierhalter sollen aufpassen

Bei zwei im Bereich der Ortschaft Bone tot aufgefundenen Kranichen wurde durch das Landeslabor das Vogelgrippevirus nachgewiesen. Ähnlich wie im Salzlandkreis wird auf eine Stallpflicht verzichtet. „Tierhalter sollen die gehaltenen Vögel einmal am Tag auf gesundheitliche Veränderungen prüfen“, heißt es. Plötzliche erhöhte Tierverluste (drei Tiere innerhalb von 24 Stunden bei einer Bestandsgröße bis einschließlich 100 Tiere, ansonsten mehr als zwei Prozent) seien durch einen Tierarzt abzuklären.

24.10.25: Noch kein Fall im Burgenlandkreis - aber Vorwarnung

Der Burgenlandkreis vermeldete, dort gebe es zwar noch keine Fälle, trotzdem sollten Halterinnen und Halter Vorkehrungen treffen.

24.10.25: Keine Meldung aus dem Saalekreis

Im Saalekreis gibt es offenbar noch keine Verdachtsfälle. Der Landkreis hat bis Freitagnachmittag keine Meldung veröffentlicht.