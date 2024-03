Nach einer Sitzung des Bundesrates kann das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung zum 1. April in Deutschland wie geplant in Kraft treten. Im Raum steht allerdings, dass es sogenannte Verbotszonen für das Gras mit THC-Wirkstoff geben wird. Was das für Sachsen-Anhalt bedeutet.

In Deutschland soll es nach den Plänen der Ampelregierung zur Legalisierung von Cannabis kommen. Allerdings darf dann wohl nicht überall am Joint gezogen werden.

Magdeburg - Wie geplant kann das Gesetz zur Teil-Legalisierung von Cannabis zum 1. April 2024 in Kraft treten. Der Bundesrat hat das umstrittene Gesetz gebilligt. Die Mehrzahl der Bundesländer stimmte für das Gesetzt.

Im aktuellen Gesetzesentwurf sind dennoch Verbotszonen enthalten. Wer also nach der Legalisierung legal in der Öffentlichkeit kiffen will, muss sich an Regeln halten. So soll im Abstand von 200 Metern von Spielplätzen, Jugendräumen, Schulen und Kindergärten/Kitas ein Verbot bestehen.

Laut Entwurf: Viele Verbotszonen besonders in Großstädten wie Magdeburg

Dies gilt auch für öffentliche Sportanlagen. Auch in Fußgängerzonen werde der Gras-Konsum wohl untersagt, allerdings nur in der Zeit zwischen 7 und 20 Uhr, so der Gesetzesentwurf. Zudem wird im Entwurf ein Verbot im Umkreis von 200 Metern von Anbauvereinigungen, den sogenannten Social-Clubs, ausgesprochen.

Dies engt den legalen Kiffer-Bereich in Großstädten natürlich ein. Die Seite Kowelenz.social, ein soziales Netzwerk für die Stadt Koblenz und Umgebung, hat sich die Mühe gemacht, und derartige Verbotszonen in einer interaktiven Karte visualisiert. Die Karte finden Sie, liebe Leser, hier.

Gründung von Social-Clubs nur an bestimmten Orten in Magdeburg möglich

In Magdeburg wird es, wenn der aktuelle Gesetzesentwurf der Bundesregierung verabschiedet werden sollte, einige Orte geben, an denen nicht gekifft werden darf. Screenshot: https://bubatzkarte.kowelenz.social/#14/52.1285/11.6498 / Zugriff: 31. August, 15.34 Uhr

"Im rot gekennzeichneten Gebiet darf nicht konsumiert werden.

Das gleich gilt für Anbauvereinigungen; diese werden innerhalb des gekennzeichneten Gebiets nicht zugelassen", heißt es da.

Der Deutsche Richterbund (DRB) hatte im Vorfeld der Abstimmung vor allem die geplante Amnestieregelung für Cannabis-Delikte bemängelt, die zu einer Überlastung der Justiz führen könnte. Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds, Sven Rebehn, warnte vor einer massiven Belastung des Justizwesens. „Mit der geplanten Amnestieregelung im Cannabisgesetz kommen mehr als 100.000 Stunden Arbeit allein auf die Staatsanwaltschaften zu“, erklärte Rebehn. Nach Angaben der Justizverwaltungen der Länder müssten bundesweit mehr als 200.000 Strafakten nochmals überprüft werden.

Sachsen-Anhalt warnt vor Überforderung der Justiz durch Cannabis-Legalisierung

„Die neuen Bestimmungen werden die Gerichte und Staatsanwaltschaften erheblich fordern“, sagte auch ein Sprecher von Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) am Freitag. Die Zahl der zu überprüfenden Altverfahren dürfte im vierstelligen Bereich liegen, hieß es. „Der notwendige Zeit- und Personalaufwand zur Bearbeitung allein der vorgenannten Altfälle ist aktuell nicht valide zu benennen.“

Das derzeitige Verbot von Cannabis besteht seit über 90 Jahren, 1929 wurde es verabschiedet.