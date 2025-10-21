Der sachsen-anhaltische CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Räuscher hat in einem internen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Aufhebung des Unvereinbarkeitsbeschlusses gefordert. Das Schreiben vom 18. Oktober 2025 liegt der Volksstimme vor.

Magdeburg - Hintergrund ist ein Beschluss aus dem Dezember 2018. Dieser besagt, dass die CDU Deutschland Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der AfD ablehnt.