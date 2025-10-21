weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  3. Brief an Bundeskanzler Merz: CDU-Abgeordneter aus Sachsen-Anhalt fordert Aufhebung des Unvereinbarkeitsbeschlusses

Der sachsen-anhaltische CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Räuscher hat in einem internen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Aufhebung des Unvereinbarkeitsbeschlusses gefordert. Das Schreiben vom 18. Oktober 2025 liegt der Volksstimme vor.

Von Michael Bock 21.10.2025, 17:11
Der sachsen-anhaltische CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Räuscher fordert die schnellstmögliche Aufhebung des Unvereinbarkeitsbeschlusses. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil

Magdeburg - Hintergrund ist ein Beschluss aus dem Dezember 2018. Dieser besagt, dass die CDU Deutschland Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der AfD ablehnt.