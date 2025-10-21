Tonkünstlerfest in Sachsen-Anhalt Französische Moderne trifft auf neue Klänge
Einwöchiges Tonkünstlerfest findet im November in fünf Städten statt.
Aktualisiert: 21.10.2025, 18:57
Magdeburg. - Jean Françaix und Darius Milhaud treffen auf den gebürtigen Wernigeröder C. René Hirschfeld, Maurice Ravel auf den Hamburger Oliver Korte. Drei sind Franzosen, alle schon verstorben, die anderen Deutsche und aktive Notenschreiber. Allen gemein ist ihr Komponistenleben. Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck, langjähriger Partner des Musikfestes, wird Werke der fünf Musikschöpfer in einem Konzert vereinen.