Einwöchiges Tonkünstlerfest findet im November in fünf Städten statt.

Das Poulence-Trio spielt am 16. November im Kloster Michaelstein und am 21. November im Händel-Haus in Halle.

Magdeburg. - Jean Françaix und Darius Milhaud treffen auf den gebürtigen Wernigeröder C. René Hirschfeld, Maurice Ravel auf den Hamburger Oliver Korte. Drei sind Franzosen, alle schon verstorben, die anderen Deutsche und aktive Notenschreiber. Allen gemein ist ihr Komponistenleben. Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck, langjähriger Partner des Musikfestes, wird Werke der fünf Musikschöpfer in einem Konzert vereinen.