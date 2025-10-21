Seine Vietnam-Fotos machten Horst Faas berühmt. Jetzt erscheint im Mitteldeutschen Verlag ein Buch über den Pulitzer-Preisträger, der seinen Nachlass zu Lebzeiten nach Magdeburg gab.

Magdeburg. - Die Hemdsärmel hochgekrempelt, den schützenden Stahlhelm auf, die Leica-Kameras um den Hals. Als das Foto aus dem Jahr 1967 entstand, begleitete Horst Faas US-Truppen im Vietnam-Krieg. Jetzt ist dieses Porträtbild das Cover eines Buches, das im Mitteldeutschen Verlag Halle erschienen ist und an den Bildjournalisten erinnert.