Laut einer Analyse der Fachstelle für Gewaltprävention in Halle war der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt eindeutig politisch motiviert. Die Stelle widerspricht damit diametral einer Einschätzung der Bundesanwaltschaft.

War der Anschlag von Magdeburg doch ein Terrorakt?

Alexander Walter und Matthias Fricke - Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und mehr als 300 Verletzten war eindeutig ein Terrorakt. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse, erstellt von der Fachstelle für Gewalt- und Radikalisierungsprävention Sachsen-Anhalt „Salam“ in Halle, um den Sozial- und Islamwissenschaftler Hans Goldenbaum. Das 40-seitige Dokument, über das zunächst die „Welt“ berichtete, liegt der Volksstimme vor.