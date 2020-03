Fünf Personen in Sachsen-Anhalt wurden positiv auf das Coronavirus getestet, hunderte sind in Quarantäne.

Halle/Magdeburg (dpa/vs) l Mittlerweile ist bei fünf Menschen in Sachsen-Anhalt offiziell das neuartige Corona-Virus nachgewiesen worden. Laut Sozialministerium sind in Sachsen-Anhalt derzeit bis zu 600 Menschen in häuslicher Quarantäne. Darunter 46 Soldaten aus Burg.

Laut Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) haben alle fünf bekannten Fälle eine leichte Symptomatik, es gehe ihnen gut. Sie seien in häuslicher Quarantäne. Sie erteilte auch einer vorsorglichen Schließung aller Kitas und Schulen eine Absage. Das sei unverhältnismäßig und würde das öffentliche Leben lahmlegen.