1.648 bestätigte Corona-Fälle gibt es seit Beginn der Pandemie in Sachsen-Anhalt. Die allermeisten sind längst wieder gesund.

Magdeburg l Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt ist auf 1.648 Fälle gestiegen (Stand: 11. Mai, 13:10 Uhr). Das sind lediglich vier gemeldete Fälle mehr als am Sonntag registriert. Von den 1.648 laborbestätigten Infektionsfällen sind bislang 213 ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das geht aus Zahlen des Sozialministeriums Sachsen-Anhalt hervor. 50 Menschen sind in Sachsen-Anhalt seit Beginn der Pandemie verstorben.

Es ist nach Ministersiumsangaben zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, sei auf Basis dieser Daten nicht möglich. Nach Schätzungen sind bisher 1.324 Personen wieder genesen. Angaben zur Genesung sind nicht meldepflichtig. Den Schätzungen liegt eine Formel zugrunde, in der leichte und schwere Krankheitsverläufe mit unterschiedlichen Genesungszeiten berücksichtigt werden.