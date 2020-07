Vor einem halben Jahr wurde der erste Corona-Fall in Deutschland registriert. Das sind die Zahlen aus Sachsen-Anhalt.

Magdeburg l Am 27. Januar hat sich das Leben in Deutschland verändert. Der erste Corona-Fall wurde registriert. Mitte März wurder der erste Fall in Sachsen-Anhalt bekannt.

Seitdem kamen beinah täglich Neuinfektionen dazu. 1.979 Menschen (Stand 27. Juli) wurden bisher in Sachsen-Anhalt positiv getestet. Im Deutschlandvergleich hat Sachsen-Anhalt sehr wenig bestätigte Fälle. Nur Bremen (1742) und Mecklenburg-Vorpommern (843) haben weniger Infizierte.

Am schlimmsten hat die Pandemie Bayern (50.260), Nordrhein-Westfalen (47.257) und Baden-Württemberg (36.819) getroffen. Und auch, wenn Deutschland im weltweiten Vergleich wenig Todesfälle zu beklagen hat - auch hier sind Menschen an oder mit Corona verstorben.

Menschen mit Vorerkankungen, die ohne Corona wahrscheinlich noch viele Jahre mit ihren Liebsten verbracht hätten. Und auch Menschen ohne Vorerkrankungen sind an dem Virus gestorben. Oft waren es ältere Menschen, doch auch Jüngere konnte ein schwerer Verlauf treffen.

In Sachsen-Anhalt sind in den sechs Monaten insgesamt 63 Menschen gestorben, der erste Todesfall wurde nur zwei Wochen nach dem ersten Fall bekannt. Weltweit sind seit beginn 648.913 Todesfälle gemeldet worden und 16.262.481 Menschen offiziell erkrankt.

Die Dunkelziffer

Doch die Dunkelziffer der Erkrankten liegt wahrscheinlich wesentlich höher. Zumindest hat eine Antikörper-Studie der Universität Innsbruck ergeben, dass im Corona-Hotspot Ischgl etwa 42 Prozent von 1500 getesteten Menschen Antikörper auf Corona entwickelt hatten. Das würde bedeuten, dass etwa sechs Mal mehr Personen infiziert waren, als zuvor ermittelt wurde. Zwar sind Antikörper-Studien umstritten - da unklar ist, wie genau die Antikörper-Tests sind - dennoch gibt dieser Wert einen Hinweis, auf die Dunkelziffer der Infizierten.

Von vier Mal so vielen Infizierten geht das Max-Planck-Institut aus - zumindest in den zehn am stärksten betroffenen Ländern. In Deutschland geht das Institut von einer Fallzahl aus, die etwa 1,8 Mal höher ist, als die offizielle Zahl.